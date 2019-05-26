السلطات تمنع إعلاميين من الدخول لمباني التلفزيون نهائياً

منعت القوات الأمنية والدعم السريع المتواجدة بالتلفزيون عاملين وإعلاميين من دخول لمباني هيئة الإذاعة والتلفزيون نهائياً بسبب الوقفة الاحتجاجية لتجمع الإعلاميين السودانيين قبل أيام .

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وأبلغ الزملاء وائل محمد الحسن، وأنس رضوان، وحذيفة عادل، وسبت ودا، والفتاح مبارك، وعلاء عبدالله، بعدم وجود أسمائهم ضمن المسموح لهم بدخول مباني التلفزيون حتى إشعار آخر .

يذكر وبحسب صحيفة الجريدة، أن الممنوعين من الدخول هم الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم عقب الوقفة الاحتجاجية أمام التلفزيون الأربعاء الماضي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)