التاريخ: 26-مايو-2019
3 مشاهدة
منعت القوات الأمنية والدعم السريع المتواجدة بالتلفزيون عاملين وإعلاميين من دخول لمباني هيئة الإذاعة والتلفزيون نهائياً بسبب الوقفة الاحتجاجية لتجمع الإعلاميين السودانيين قبل أيام .
وأبلغ الزملاء وائل محمد الحسن، وأنس رضوان، وحذيفة عادل، وسبت ودا، والفتاح مبارك، وعلاء عبدالله، بعدم وجود أسمائهم ضمن المسموح لهم بدخول مباني التلفزيون حتى إشعار آخر .
يذكر وبحسب صحيفة الجريدة، أن الممنوعين من الدخول هم الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم عقب الوقفة الاحتجاجية أمام التلفزيون الأربعاء الماضي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات تمنع إعلاميين من الدخول لمباني التلفزيون نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.