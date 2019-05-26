السفير البريطاني يؤم المصلين في صلاة المغرب

التاريخ: 26-مايو-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة استمتع السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق في أمسية بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله لتناول الطعام معه، وتبادل مع أطراف الحديث، وبعد الإفطار تقدم السفير عرفان وصلي الحضور صلاة المغرب في جماعة، وتأتي الخطوة حسب صحيفة آخر لحظة، في إطار تميز السودان بإفطارات الشارع. الخرطوم (أخبار الخليج 365

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