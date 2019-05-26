أعمال تخريبية في بعض (بلوفه) المياه بالعاصمة

أعلنت هيئة مياه الخرطوم عن أعمال تخريبية طالت بلوفه وتشبيكات مواسير المياه الناقلة لبعض الأحياء بالعاصمة .

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وقالت الهيئة إن التخريب عبر إدخال خيش في البلوفة والتشبيكات تم بفعل فاعل بضاحية ود بكراوي في الصالحة بأم درمان .

وذكر مدير مياه أم درمان إدريس خالد بحسب صحيفة الإنتباهة أن عمليات التفتيش المستمرة التي تقوم بها فرق الهيئة الهندسية والفنية للشبكات والبلوفة ، أسفرت عن استخراج جوالات خيش من تشبيكات وبلوفه المياه التي كانت سبباً في عدم وصول المياه لعدد من المربعات ، موضحاً أن ضخ المياه عاد بقوة لمربعات الصالحة (6،7،8) ومربعا (47،24) أبو سعد بعد إزالة الشوالات ، وقال أن التفتيش سيستمر في بقية المربعات التي ترد منها شكاوى وبلاغات شح المياه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)