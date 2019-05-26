وفاة وإصابة 49 شخصاً بحادث مروري

التاريخ: 26-مايو-2019
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أدى حادث مروري مروع بطريق (مروي – عطبرة) إلى وفاة (12) شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة (37) آخرين جراء انقلاب بص سياحي (التوفيق) القادم من بورتسودان في طريقه إلى دنقلا، ظهر أمس، بالكيلو (21) شرق تقاطع شارع عطبرة مروي، وهرعت قوات الشرطة لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضمان بمروي لتلقي العلاج.
وتعود تفاصيل الحادث وفقاً لـ(شهود عيان) حسب صحيفة آخر لحظة، إلى انفجار الإطارات الأمامية للبص، مما أفقد السائق السيطرة وانقلاب البص عدة مرات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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