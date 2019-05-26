أستجواب البشير في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير

استجوب فريق من النيابة العامة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير بهدف ضمه إلى قائمة المتهمين الذين سيقدمون للمحكمة.

وقالت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” وقال مصدر موثوق إنّ البشير نفى إصدار أية توجيهات بقتل المتظاهرين، موضحًا بأنّ كل الأوامر كانت تختصر على فتح الشوارع وعدم الفوضى والحفاظ على الأمن، ناكراً أية صلة له بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير أو احتجازه.

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وبحسب المصادر فإنّ النيابة الآن تعمل على التحقيق في عدد من القضايا المرفوعة في مواجهته، وستخضعه خلال الأيام المقبلة لاستجواب جديد في الدعوى التي تقدّم بها عدد من المحامين اتهموه فيها مع آخرين بالانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة.

وذكر وبحسب صحيفة الجريدة، أن البشير كان قد أقر بالتهم المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال، وأشار الى أسماء ذات علاقة بالقضية بعد أن داهمت قوة أمنية مقر إقامته وعثرت على كميات كبيرة من العملة الأجنبية والمحلية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)