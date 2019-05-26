التاريخ: 26-مايو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أوقف العسكري الانتقالي إصدار جوازات دبلوماسية جديدة لكل الجهات المختلفة . وقرر المجلس حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية بحسب صحيفة الإنتباهة إيقاف منح الدبلوماسيين تأشيرات للخروج إلا بإذن مكتوب منه . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العسكري يوقف تأشيرات الخروج للدبلوماسيين إلا بإذن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.