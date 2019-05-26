العسكري يتجه لتشكيل حكومة انتقالية

شرع المجلس العسكري الانتقالي في ترتيبات متقدمة لتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط تتخطى قوى الحرية والتغيير.

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ودعت قوى الحرية والتغيير إلى إضراب عام عن العمل في القطاعين العام والخاص خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تمهيداً للإضراب الشامل والعصيان المدني.

ونقلت مصادر مطلعة بحسب صحيفة (الإنتباهة) أن المجلس يتجه لتشكيل الحكومة الانتقالية وتضمين مشاركة الجهات التي ستوافق من قوى الحرية والتغيير عليها. وفي المقابل قال القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر (سلك) إنهم لا علم لهم بخطوة المجلس, وأضاف قائلاً: (حال حدث ذلك لكل حدث حديث).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)