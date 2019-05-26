التاريخ: 26-مايو-2019 فى : أخبار 26 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ستوجه اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، في وقت أنهى البرهان أمس زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة خارجية له حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان إلى أبو ظبي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.