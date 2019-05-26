تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الإنتباهة * العسكري يتجه لتشكيل حكومة انتقالية * إيقاف إصدار الجوازات الدبلوماسية .. تشكيل لجان أمنية بين الخرطوم والقاهرة صحيفة السوداني * السيسي للبرهان: نساند خيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده * تجمع المهنيين: اخترنا الإضراب جبراً لا رغبة * صرف راتب العاملين بالدولة والمعاشيين اليوم صحيفة التيار * في أول زيارة خارجية .. البرهان يلتقي السيسي بالقاهرة * الرئيسان يتفقان على على دعم الإرادة الحرة لشعب السودان Advertisements * تجمع المهنيين: اخترنا الإضراب جبراً لا رغبة * نداء السودان يتخوف من تراجع المجلس العسكري صحيفة الجريدة * استجواب البشير في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير * السلطات تمنع إعلاميين من الدخول لمباني التلفزيون نهائياً * ارتفاع الوفيات بين المعتمرين ببورتسودان إلى خمسة صحيفة آخر لحظة * البرهان إلى أبو ظبي اليوم * السودان: لن نقيم علاقة مع دولة تضر بمصر والخليج * المهنيين: اخترنا الإضراب جبراً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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