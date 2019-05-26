بالفيديو :صحفي يتعرض للضرب وتهشيم دراجته النارية بمتاريس الاعتصام

التاريخ: 25-مايو-2019
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كشف احد المنتمين الى الثوار بساحة الاعتصام عن تعرضه للضرب وتهشيم دراجته النارية من قبل بعض من اسماهم بالمندسين موضحا بانه ظل يتعرض للمضايقات عند عبوره للمتاريس ولكنه ظل يمتنع عن مجاراتهم احتراما لقيمة السلمية التي ظل يلتزم بها الثوار في ميدان الاعتصام.
وأوضح الصحفي بانه ظل منذ تاريخ السادس من ابريل ينقل عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات ساحة الاعتصام من خلال البث المباشر لعكس صورة حقيقية واقعية للاحداث التي تجري بالساحة دعما للثورة ولتجنب الاكاذيب التي ظلت تطلقها جهات معادية للحراك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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