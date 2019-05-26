التاريخ: 25-مايو-2019 فى : أخبار 71 مشاهدة بعث أحد ابناء النوبة برسالة شديدة اللهجة على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة للناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالى الفريق شمس الدين كباشي يحذره عبرها مما اسماه مولاة النظام السابق عبر البيانات التي يقدمها مطالبا بالوضوح امام الشعب السوداني وعدم (اللف والدوران). Advertisements و أضاف المتحدث الذي نسب نفسه الى ابناء النوبة محذرا من الاستمرار فيما اسماه مسايرة (الكيزان) حيث قال:(يا كباشي ما بنرحمك لو استمريت بهذا المنوال) مضيفا بان هذا الامر خاص بينا كاولاد نوبة و ما يختوك في وش المدفع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:أبناء النوبة يحذرون الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري من مسايرة (الكيزان) ويهددونه (يا كباشي ما بنرحمك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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