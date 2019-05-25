أكد السفير الاثيوبي لدي السودان؛ شيفارو جارسو ؛ان بلاده قامت بإنشاء سد النهضة بغرض التوزيع العادل للمياه؛ وأن إنتاج السد الاولي في التيار الكهربائي خلال عام ونصف قطع مراحل متقدمة في العمل .
وعزا في تصريحات صحفية اليوم السبت؛ توقف المفاوضات حول سد النهضة لعدم وجود وزير الخارجية والري في السودان؛ والتغيرات التي حدثت؛ واضاف سيتم استئناف المفاوضات بعد تعيين الوزير.
وأكد جارسو أن اللجنة العليا الأمنية بين اثيوبيا والسودان عقدت اجتماعا قبل شهرين من أجل عدم حدوث أي تفلتات أمنية في حدود البلدين؛ وقال ان الجهات الحكومية تعمل جادة لمعالجة اي مشاكل أمنية في حدود البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإثيوبي بالخرطوم: أنشأنا سد النهضة لتوزيع عادل للمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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