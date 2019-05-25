واكد في تصريحات صحافية اليوم السبت ان بلادهلن تتدخل فيما يحدث ولكنها تراقب عن كثب ما يحدث. ونفى جارسو ان يكون إيقاف تصدير الكهرباء الى السودان لاعلاقة لها باية أسباب سياسية وإنما لشح الامطار، وتابع: سيتم استئناف إمداد التيار الكهربائي قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإثيوبي بالخرطوم: علاقتنا لن تتاثر بتغير الأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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