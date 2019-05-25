السفير الإثيوبي بالخرطوم: علاقتنا لن تتاثر بتغير الأنظمة

قال سفير اثيوبيا لدى السودان؛ شيفارو جارسو؛ ان الثورة السودانية على وعي وحضارة الشعب السوداني في ممارسة حقه الديمقراطي؛ واضاف العلاقات بين البلدين متينة لن تتأثر بتغير الأنظمة.

واكد في تصريحات صحافية اليوم السبت ان بلادهلن تتدخل فيما يحدث ولكنها تراقب عن كثب ما يحدث. ونفى جارسو ان يكون إيقاف تصدير الكهرباء الى السودان لاعلاقة لها باية أسباب سياسية وإنما لشح الامطار، وتابع: سيتم استئناف إمداد التيار الكهربائي قريبا.