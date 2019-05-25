المجلس العسكري يحدد موعد صرف رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين

قرر المجلس العسكري الإنتقالي في إجتماعه ظهر اليوم صرف رواتب جميع العاملين بالدولة والمعاشيين لشهر مايو وحافز عيد الفطر المبارك بداية من يوم غد الأحد الموافق 26 مايو 2019م.

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