البرهان يغادر القاهرة عقب زيارة رسمية التقى خلالها السيسي

وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، خلال لقاءه مع الرئيس المصري، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

تأتي زيارة البرهان قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة صباح الأحد، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.

وتعتبر صلاحيات وتركيبة المجلس السيادي المقترح لتولي السلطة العليا في الفترة الانتقالية هي العقبة الكؤود أمام توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين.