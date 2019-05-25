وفاة وإصابة 49 شحصاً بحادث مروري في طريق عطبرة مروي

أدى حادث مروري مروع بطريق (مروي – عطبرة) إلى وفاة (12) شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة (37) آخرين جراء إنقلاب بص سياحي (التوفيق) القادم من بورتسودان في طريقه إلى دنقلا، ظهر السبت، بالكيلو (21) شرق تقاطع شارع عطبرة مروي.

وهرعت قوات الشرطة لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضمان بمروي لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الحادث وفقاً لـ(شهود عيان)، إلى انفجار الإطارات الأمامية للبص، مما أفقد السائق السيطرة وانقلاب البص عدة مرات. ووقف المدير التنفيذي للمحلية على متابعة إجراءات إسعاف ومعالجة المصابين بالمستشفى.

ووفقاً لموقع “سودان برس” فإن الشرطة والمرور السريع والنيابة باشرت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث. وبذلت الكوادر الطبية والمساعدة بالمستشفى وشرطة المرور جهوداً كبيرة في إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين.

وتتواصل عمليات معالجة وتصنيف الحالات ومعظمها مستقرة، بجانب تسليم جثامين المتوفين حتى مساء السبت. وشهد قسم الطوارئ والإصابات بالمستشفى توافداً كبيراً لأسر وذوي المتوفين والمصابين في مشهد حزين وتسليماً بقضاء الله وقدره.