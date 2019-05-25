تفاصيل أول زيارة خارجية لـ ” البرهان ” إلى القاهرة

وجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الشكر إلى مصر ودول الخليج لمساندتها السودان وشعبه.

وذكرت فضائية “العربية” نقلا عن مصادر مطلعة أن “البرهان” أكد للرئيس عبدالفتاح السيسي أن الخرطوم لن تقيم علاقات مع دول تضر بمصالح مصر والخليج.

والتقى رئيس المجلس العسكري السوادني بالرئيس السيسي اليوم السبت في أول زيارة خارجية منذ تنحي عمر البشير.

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وأفادت مراسلة قناة “العربية” من القاهرة عن مصدر أن رئيس المجلس العسكري السوداني أكد أنه لا علاقات مع دولة تضر بمصالح مصر ودول الخليج، وقطع البرهان باستمرار السودان ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وأنه لا نية لانسحابه وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين، وبحسب المصدر تلقت مصر تأكيداً من البرهان على دعم خيار الشعب السوداني والعمل على منع وصول التيارات المتطرفة إلى سدة الحكم في الخرطوم، فيما شكر البرهان مصر ودول الخليج على مساندة السودان.

من جانبه أكد الرئيس المصري أن دول جوار للسودان تتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه، معتبراً أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل”، وأكد السيسي لرئيس المجلس العسكري السوداني على وجود دعم عربي مصري – خليجي لدولة السودان على كافة الأصعدة.

وقال السيسي إن مصر تدعم الوصول إلى حلول سلمية في السودان، بما يتوافق مع رغبة الشعب السوداني وأنها على أتم استعداد لرعاية مبادرات لدعم الشعب السوداني، وأثنت مصر على الجهود المبذولة من قبل المجلس العسكري السوداني.

وبحسب المصدر فإن الإجتماع بين السيسي والبرهان ناقش أهمية ضبط الحدود بين البلدين بوصفها من أهم الأولويات لمنع عمليات تهريب السلاح، كما نوقش في اللقاء.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل على متن طائرة خاصة، وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)