شرق النيل: رصف طريق الشيخ الأمين- أبوقرون

وقف المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، معاوية سليمان، على عمليات تنفيذ طريق الشيخ الأمين – أبوقرون، والذي يربط الطريق القومي بالشرق، بطول أكثر من 8 كيلومترات، وتنفذه شركة كرونال بتمويل المحلية وبمساهمة مجتمعية.

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واستمع المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل لتنوير عن العمل في الطريق من المهندس عاطف عبدالرحمن من وزارة البنية التحتية المنفذة للمشروع الذي أشار فيه إلى الخطة والفترة الزمنية للتنفيذ، وأكد على أهمية الطريق الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتسهيل وصوله للأسواق المحلية وربطه بالطريق القومي.

وأكد معاوية بحسب الشروق – خلال الزيارة خلو منطقة الطريق من التعديات، حيث تمت إزالتها بموافقة الأهالي أنفسهم.

يشار إلى أن الكلفة المالية للطريق تبلغ حوالي عشرين مليار جنيه بمساهمة من المحلية وأهالي المنطقة. ورافق المدير التنفيذي في زيارة الطريق المهندس أبوالقاسم أبوراس مدير التخطيط العمراني بالمحلية، والمهندس محمد جعفر مدير فرع البنية التحتية بشرق النيل، والمقبول إبراهيم الطيب مدير التنمية بالمحلية، والمهندس ناجي عماد الدين مدير جهاز حماية الأراضي بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)