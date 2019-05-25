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اتحاد الكرة يعدل لائحة الدوري لإنقاذ الموسم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 25-مايو-2019

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اتحاد الكرة يعدل لائحة الدوري لإنقاذ الموسم

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني عن معلومات جديدة بشأن منافسة الدوري الممتاز، تتعلّق بإلغاء نتائج جميع المباريات التي لعبت في مرحلتي النخبة والتحدي.

 

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وقال رئيس اللجنة المنظمّة الفاتح باني في تصريحٍ صحفي بحسب “التيار نت” إنّ المنافسة ستلعب من دورة واحدة، وأنّ لجنته ستعمل على الفراغ من البرمجة الأحد المقبل لرفعها لرئيس اتحاد الكرة وعلى نحوٍ مفاجئ.

 

وجّه رئيس الاتحاد كمال شداد الأربعاء الماضي لجنة المسابقات بإصدار برمجة الدوري الممتاز رغم قرار الأندية المسبق بعدم المشاركة في أية بطولة ينظمّها وأوضح باني أنّ لعب الدوري الممتاز من مجموعة واحدة يتطلّب تعديل لائحة المنافسة، مؤكدًا أنّ مجلس إدارة اتحاد الكرة يمتلك الحق في تعديلها وتأزم الموقف بين اتحاد كرة القدم وأندية الممتاز مؤخرًا بعد المطالبات بإلغاء النشاط الرياضي، معلنة تضامنها مع الظروف التي تحيط بالبلاد في الوقت الراهن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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