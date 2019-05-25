رئيس الأركان المشتركة يبحث آفاق التعاون العسكري مع الصين

التاريخ: 25-مايو-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة استقبل الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة بمكتبه يوم السبت اللواء طيار شاي جون نائب رئيس أركان القوى الجوية الصيني الذي يزور البلاد هذه الأيام بحضور الفريق طيار ركن محمد علي محمود رئيس أركان القوى الجوية. Advertisements وتناول اللقاء بحسب سونا – آفاق التعاون المشترك و سبل تطويرها في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتقانات. وأشاد رئيس الأركان المشتركة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتينة والتي تشهد تطورا مضطردا في كافة المجالات سيما مجالات التعاون العسكري . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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