"الجزيرة" يستهدف زراعة 1,4 مليون فدان خلال الموسم الزراعي 2020

أكد محافظ مشروع الجزيرة، المهندس عثمان سمساعة، أن صرف استحقاقات فائض القمح والتقاوى للمزارعين سيسهم في إنجاح الموسم الزراعي. وأعلن أن الخطة التأشيرية للموسم 2019م _ 2020م تستهدف زراعة 1.4 مليون فدان بالمحصولات الزراعية.

ودعا لدى مخاطبته الاجتماع المشترك مع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في السودان صباح اليوم، بقصر الضيافة بمدني، إلى ضرورة استكمال حفر أبو عشرين وتأمين انسياب المواد البترولية ووضع سياسة تمويلية للمزارعين عبر تنظيماتهم القاعدية، ورفع سقف التمويل إلى 200 ألف جنيه، بدلاً عن 100 ألف جنيه، وتوفير الكراكات وزيادة فعاليتها وكفاءتها لتفادي اختناقات الري.

من جانبه، لفت المدير الزراعي بمشروع الجزيرة مصطفى إبراهيم مصطفى إلى أن خطة المشروع لهذا الموسم ترمي إلى التوسع رأسياً وافقياً باستخدام التقانات الزراعية الحديثه لزيادة الإنتاج والنهوض بالإنتاجية وإدخال المحاصيل الواعدة .