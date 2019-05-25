لن نُنشر !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كانت لديه أمنيتان:

> ألا يموت قبل ثورة تقتلع الإنقاذ… وألا يكون موته بعيداً عن تراب الوطن..

> وتحققت أمنيتاه تباعاً، ثورةٌ… فموتٌ بالداخل..

> ذلكم هو المناضل كاره الشمولية – وحكم العسكر – العنيد علي محمود حسنين..

> وحق له أن يكره حكم العسكر… ككرهنا له..

> فطوال (63) سنة – هي عمر استقلالنا – لم تحكم الديمقراطية سوى (11) عاماً..

> وبقية السنوات كلها من نصيب العسكر…(52) حولاً..

> والحصاد هو ما نراه ماثلاً الآن بين أيدينا، تخلفٌ… وانهيار مريع في كل شيء..

> وحتى قبل وفاته بساعات كان يصر حسنين على نصيحة من تلقائه..

> وهي ألا نرهن مصير الثورة بمجلس عسكري هو نفسه رهين الدولة العميقة..

> ونضيف من عندنا، ورهين أجندات خليجية..

> ونقولها بألم بعد أن ظللنا نثني على هذا المجلس حيناً، وببرهان وكباشي وحميدتي..

> بل وحملنا على مفاوضي قوى إعلان التغيير كثيراً..

> ولكن يبدو أننا أفرطنا في تفاؤل هو أكبر من قدرته (الذاتية) على تحقيقه..

> سيما حميدتي الذي تبدل حب الناس له إلى (عكسه)..

> ويكفي – دليلاً على ذلك – إزاحة صوره من واجهات ساحة الاعتصام..

> فقد صار يتحدث كرموز الإنقاذ… ويهدد كما البشير..

> ثم جاءت الطامة الكبرى – من جانبه – بقرار إعادة نقابات العهد البائد..

> أو ربما هي طامةٌ صغرى قياساً إلى طامة مجالسة ذي (المنشار)..

> فهي قد برهنت – إلى حد كبير – صحة المخاوف إزاء وجود إملاءات خارجية..

> وتحديداً من قِبل إحدى دولتين هما الأشد مقتاً لثورات الشعوب..

> فقد تمادت – أكثر من أختها – في محاولة صياغة دول المنطقة وفقاً لمزاجها..

> ويمكننا أن نضيف : وفقاً لمزاجها (السوداوي)..

> هذا المزاج الذي لا يتورع عن ضرب رئيس… أو(نشر) جسد… أو تعذيب امرأة..

> كما أسهم – مع مزاج الأخرى – في تخريب ثورات الربيع..

> فأي ثمن غالٍ يُعد رخيصاً مقابل (نشر) جسد أي مولود ديمقراطي في مهده..

> والآن بدأت الحكاية عندنا بدفع… يعقبه نشر..

> وفي صفحتنا – بالفيس بوك – كتبنا كلمة أمس تحت عنوان (مع أبي منشار)..

> وقلنا فيها (مش كل الطير اللي بتنشر لحمه)..

> وما دام العسكري قد خذلنا فأرى أن نعمل بنصيحة الراحل علي حسنين..

> سيما وأن كبريات دول العالم الديمقراطي مع ثورتنا..

> وهي أن تُعلن حكومة الفترة الانتقالية من قلب الاعتصام… وتعترف أمريكا بها..

> اللهم إلا أن يكون البرهان عند ما تبقى من حسن ظننا فيه..

> وضد (النشر) !!.