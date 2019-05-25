اللعب على المكشوف.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الناظر إلى المشهد السياسي يلحظ بوضوح تام أن ثمة تعقيدات كبيرة باتت تكتنفه، ومخاطر كبيرة تحدق بالثورة، وهناك أشباح مخيفة تفقر أفواهها لابتلاع الثورة منها ما هو محلي وما هو خارجي يسعى لخدمة الأجندة الإقليمية والدولية.. ولفهم هذه التعقيدات والمخاطر وتفاديها لا بد من من إدارك حقائق يسعى البعض لطمسها بهدف تغبيش الرؤية وتغييب الوعي الجماهيري.

أولاً: مخطئ من ظنّ أن التغيير الذي حدث في (11) أبريل كانت أهدافه متسقة مع أهداف ومطالب الثورة، فما حدث كان انقلاباً عسكرياً ضد البشير نفذته بطريقة ذكية ثلة من العسكر الإسلاميين تحت غطاء الثورة الشعبية، وقد استفادوا من هذا الغطاء بالإفلات من قوانين الاتحاد الإفريقي وامريكا التي تحرم التعامل مع الانقلابات العسكرية.

ثانياً: اللجنة الأمنية التي نفذت الانقلاب على البشير أعلنت انحيازها لمطالب الثورة ليس إيماناً بذلك، ولكن لحاجتها لاستمرار غطاء الثورة الشعبية حتى لا تنفتح عليها أبواب جهنم من الخارج خاصة الغرب وأمريكا والاتحاد الإفريقي، لذلك استعصى على المجلس العسكري الانحياز الفعلي لمطالب الشارع وتسليم السلطة للمدنيين.

ثالثاً: كانت طبخة اللجنة الأمنية التي شكلت المجلس العسكري تقتضي خلع البشير فقط وحبسه ومحاكمته مع بقاء النظام كما هو مع تغييرات شكلية لإيهام الشارع بالتغيير، لكن هذه الطبخة اصطدمت بعناد الجيل (الراكب رأس) وعزيمة الثوار الذين رفضوا فض الاعتصام حينما اكتشفوا مبكراً أن المجلس العسكري لا يختلف كثيراً عن النظام المخلوع.

رابعاً: حاول المجلس العسكري في بادئ الأمر ملاينة الشارع والاستجابة الجزئية لمطالبه، فأقال مَن أقال مِن عضويته المرفوضة من الشارع، واستقال من استقال، وأعفى بعض قادة النظام المخلوع من بعض المؤسسات، وذلك لكسب ثقة الشارع، كما استجاب لبعض المطالب المتعلقة بنسب المجلس التشريعي ومجلس وزراء مدني وغيرهما، إلا أنه استمسك بالمجلس السيادي.

خامساً: التعقيدات الدولية أيضاً ما فتئت تلقي بظلالها على المشهد، حيث لم يكن تأثير النفوذ الإماراتي السعودي المصري خافياً، وهو تأثير قوي وله أجندته التي تتقاطع كلياً مع أهداف ومطالب الثوار في دولة مدنية ديمقراطية.

سادساً: هناك أيضاً التعنت الواضح من قبل بعض فصائل قوى الحرية والتغيير وضيق الأفق السياسي والحماس للانتقام قد أضاع كثيراً من الفرص والمكتسبات التي حققتها الثورة حتى الآن، وإذا ما استمر هذا التعنت والرغبة الجامحة في إقصاء الكل، فإن كل المكتسبات التي تحققت ستذهب أدراج الرياح، إذ لا بد من الحكمة والملاينة وسياسة الأمور بعقلانية وحنكة.

سابعاً: كان يجب على قوى الحرية والتغيير إعمال الحنكة السياسية لتجاوز المطبات واحتواء الموقف بذكاء مثلما حدث من احتواء لـ (طبخة) اللجنة الأمنية التي كانت تريد إطاحة البشير فقط مع بقاء النظام، إلا أن الثوار كانوا أذكى باختيارهم سلاح الاعتصام والسلمية، ومكان المعركة تحت حماية الرتب الوسيطة في الجيش الذي ما فتئ يحميهم بضراوة من هجمات كتائب الظل ونحوها.

الآن كل اللعب بات على المكشوف، ولم يعد هناك من يرقص في الحلبة وهو يغطي دقنه، خاصة بعد إعادة المؤتمر الوطني إلى الملعب السياسي من خلال النقابات.. اللهم هذا قسمي في ما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.