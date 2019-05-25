اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين تعلن رفضها لقرار المجلس العسكري

التاريخ: 25-مايو-2019
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أعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين رفضها لقرار فك وتجميد النقابات والاتحادات وأكدت مناهضتها له بكل الاساليب السلمية ، وأنها تتطلع الى خطوات مهمة مع نظرائها فى اللجان التمهيدية للقطاعات المهنية المختلفة لتنسيق الجهود وخوض هذه المعركة لمنع اجهاض مكتسبات الثورة المجيدة.
وقالت اللجنة بحسب (الجريدة) ان المجلس بخطوته هذه يريد إعادة عجلات الزمان إلى ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة.
وجددت اللجنة مطالبتها بحل اتحاد الصحفيين فورا وحصر أصوله ومنقولاته لاسيما ان الاتحاد لم يكن معبرا عن القاعدة الصحفية، وأن غالبية عضويته لا تمارس مهنة الصحافة، إنما دخلت إليها من باب السجل الصحفي، وهو من مخلفات عهد الديكتاتورية التي رمى بها شعبنا لمزبلة التاريخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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