إطلاق سراح الصحفي حسين خوجلي بعد كفالة قيمتها 5 مليار

التاريخ: 25-مايو-2019
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ذكرت مصادر صحفية أن نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه قد أطلقت سراح الكاتب الصحفي حسين خوجلي بعد دفع كفالة مالية قيمتها (5) مليار جنيه بجانب رهن بقية المبلغ ممثل في عقاراته التي يمتلكها، للنيابة.
وكانت النيابة قد أوقفت حسين خوجلي الأسبوع الماضي وأحالته للتحقيق بعد إجراءات اتخذتها على خلفية تعاملات مشبوهة تتعلق بأموال طائلة في حساباته.
ويذكر أن الكاتب الصحفي حسين خوجلي هو مالك مجموعة المساء والتي تضم (قناة أم درمان الفضائية وإذاعة المساءوصحيفة الوان)
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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