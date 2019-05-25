لجنة لحصر العربات الحكومية بالجزيرة

أصدروالي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير يوم السبت قراراً بالرقم 64 لسنة 2019م بتكوين لجنة فرعية لحصر العربات الحكومية خلال الخمسة سنوات الأخيرة وذلك إستناداً علي قرار المجلس العسكري الانتقالي رقم 19. و سمي القرار بحسب سونا – الرائد عمر إدريس بابكر رئيساً للجنة والملازم أول عمر محمد البشير مقرراً لها وعضوية آخرين. Advertisements وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة بحصر العربات الحكومية وتحديد الجهات الحكومية التابعة لها والأشخاص المخصص لهم العربات وتوضيح المعايير التي أتبعت في التخصيص . ويحق للجنة تكوين لجنة فنية مصغرة تعينها على أداء مهامها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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