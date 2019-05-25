مدير عام الشرطة يقف على الأوضاع الأمنية في أم درمان

ثمن المدير العام لقوات الشرطة الفريق (حقوقي) عادل محمد احمد بشاير الدور الذي ظلت تضطلع به شرطة ولاية الخرطوم في حفظ الأمن والاستقرار بالولاية واضطلاعها بواجباتها القانونية والدستورية ومنع وكشف الجريمة بكافة أشكالها خاصة في المرحلة الآنية فضلاً عن تقديم كافة الخدمات الشرطية بمختلف إداراتها وأقسامها .

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمحليتي كرري وأم درمان أمس الجمعة حيث تناول مع القوة وجبة الإفطار.

من جانبه وقف اللواء شرطة حقوقي خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم لدى زيارته التفقدية لشرطة المحليات، وقف على استعداداتها في نشر القوات بالارتكازات والدوريات والسواري منعاً للجريمة.

واجتمع مدير شرطة ولاية الخرطوم بقوات شرطة محلية أم درمان حيث وقف على جاهزية شرطة المحلية في تنفيذ خططها الإطارية والمفصلية في بسط الأمن والطمأنينة بالمحلية.كما تفقد اللواء خالد بن الوليد قوات شرطة محلية الخرطوم بحري وأكد لدى مخاطبته القوات أن الانتشار يأتي ضمن الخطط الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة في نفوس المواطنين .

وأشاد بتجربة حوش الجودية بقسم شرطة بحري التي تهدف إلى الحلول المجتمعية بين المواطنين وإحداث جسور تواصل مع المجتمع المحلي والمواطن.