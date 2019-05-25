تمهيدية نقابة الصحفيين: نستعد لمواجهة قرارات فك حظر النقابات ومناهضة القوانين

أكدت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين رفضها قرار المجلس العسكري الانتقالي بإلغاء فك تجميد النقابات والاتحادات المهنية، وقالت ان القرار يحمل رسائل سياسية تقدح في مصداقيته في تصفية واجهات النظام السابق.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالخرطوم انها بصدد اتخاذ خطوات قانونية في كل مراحل التقاضي تجاه مايقوم به إتحاد الصحفيين فيما يتصل بسجل الصحفيين؛ وتعهدت بان تخوض غمار معركة حل نقابات المنشأة واتحاداتها كتفاً بكتف مع كل المكونات النقابية والمهنية وتجمع المهنيين السودانيين.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار المجلس رد ضمني غير مباشر على مطالب مذكرتها التي قدمتها في 19 مايو الجاري وبالتالي فإن المجلس العسكري أختار ان يكون طرفاً في هذا الصراع أسوة بمسلك النظام البائد.

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وقالت عضوه اللجنة التمهيدية لاستعادة النقابة درة محمد مختار قمبو إن اللجنة إتصلت بالأجسام النظيرة وتلقت ردود إيجابية.

ومن جهته قال الصحفي أحمد يونس أن النقابات والاتحادات التي ألغاها المجلس العسكري لن تقوى على مقاومة المد الثوري للشعب السوداني ولن تبطل ما دعت له قوى الحرية والتغيير من إعتصامات.

ووصف يونس التبرير الذي دفع به المجلس العسكري لإلغاء تجميد الاتحادات والنقابات بالهزيل؛ وقال(سنواجه إلغاء التجميد بالسبل السلمية وبالتشبيك مع الأجسام النظيرة للضغط على المجلس العسكري لإلغائه.