المحكمة الدولية تطالب روسيا بتحرير السفن الحربية الأوكرانية

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قالت المحكمة الدولية فى قرار صدر هذا السبت، في غياب ممثلين روس، إنه يتعين على السلطات الروسية "القيام بما هو ضروري" حتى تتمكن السفن التي تم الاستيلاء عليها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 24 "من العودة فوراً" إلى أوكرانيا.
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