عاجل .. البرهان يزور القاهرة

تحدثت مصادر صحفية عن زيارة يقوم بها رئيس المجلس الإنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان الي جمهورية مصر . وبحسب مصادر رفيعة لـ”التيار نت” فإن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان يزور القاهرة خلال الساعات القادمة . ولم تذكر المصادر أي تفاصيل عن أجندة الزيارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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