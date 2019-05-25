السودان رئيسا للدورة 2020م لدول اتفاقية اتوا

وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية اتوا لحظر تصنيع واستخدام ونقل وتخزين الالغام المضادة للافراد بمشاركة (١٦٤) دولة وبالاجماع، علي طلب السودان رئاسة اجتماع الدول الاعضاء ٢٠٢٠م.

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جاء ذلك في اجتماع مابين الدورتين الذي عقد امس الجمعة بقصر الامم المتحدة بجنيف. وكانت بعثة السودان الدائمة برئاسة السفير عثمان ابوفاطمة آدم المندوب الدائم للسودان بجنيف بالانابة والمركز القومي لمكافحة الالغام للاغراض الانسانية بحسب سونا – قد بذلا جهودا فنية ومساعي دبلوماسية بتنسيق محكم مع مكتب الامم المتحدة لخدمة مكافحة الالغام بالسودان ولجنة دعم تنفيذ اتفاقية (اتوا) والمانحين والشركاء العاملين في برنامج الالغام،الأمر الذي اثمر تقدما ملحوظا في برنامج مكافحة الالغام في السودان بجانب ما اشارت اليه وابرزته التقارير الدورية لبرنامج الالغام في السودان من اهتمام للدولة ودعمها ومجهوداتها في اطار التزامها باتفاقية (اتوا) وهو الامر الذي افضى الى ان يتوج السودان برئاسة الدورة. ٢٠٢٠ لاجتماع الدول الاعضاء .

و ترأس دولة النرويج الدورة الحالية للدول الاعضاء فيما سيتم نقل وتسلم السودان الرئاسة منها ليترأس بذلك الاجتماع الثامن عشر للدول الاعضاء في اتفاقية اتوا في نوفمبر من العام 2020.

وكانت هولندا قد تقدمت بطلب لاجتماع مابين الدورتين لرئاسة الاجتماع التاسع عشر للدول الاعضاء للعام٢٠٢١م.

جدير بالذكر ان المجلس العسكري الانتقالي قد اعلن التزامه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية التي يمثل السودان طرفا موقعا عليها. وكان السودان قد شارك في الدورة الاخيرة لاجتماع مابين الدورتين في الاسبوع الثاني من مايو ٢٠١٩م بوفد برئاسة العميد الركن عامر عبد الصادق ابوزيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الالغام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)