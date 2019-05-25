محافظ مشروع الجزيرة :صرف إستحقاقات المزارعين إنجاح للموسم

التاريخ: 25-مايو-2019
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أكد محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة لدي مخاطبته الإجتماع المشترك مع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في السودان صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني أكد أن صرف إستحقاقات فائض القمح والتقاوي للمزارعين ستسهم في إنجاح الموسم الزراعي.
وأعلن أن الخطة التأشيرية للموسم 2019م _ 2020م تستهدف زراعة 1.4 مليون فدان ودعا الى ضرورة إستكمال حفر أبو عشرين وتأمين إنسياب المواد البترولية ووضع سياسة تمويلية للمزارعين عبر تنظيماتهم القاعدية ورفع سقف التمويل الي 200 ألف جنيه بدلا عن 100 ألف جنيه وتوفير الكراكات وزيادة فعاليتها وكفاءتها لتفادي إختناقات الري .
من جانبه لفت الأستاذ مصطفي إبراهيم مصطفي المدير الزراعي بمشروع الجزيرة إلى أن خطة المشروع لهذا الموسم ترمي الى التوسع رأسياً وافقياً بإستخدام التقانات الزراعية الحديثه لزيادة الإنتاج والنهوض بالإنتاجية وإدخال المحاصيل الواعدة .
ودعا مديرو الأقسام بمشروع الجزيرة الى معالجة مشاكل الري وإزالة شجرة المسكيت مؤكدين أن التحضير الجيد وتوفر الوقود من أسباب نجاح الموسم الزراعي .
وأعلن المدير العام لهيئة البحوث الزراعية د. أبو بكر إبراهيم بحسب سونا – التدابير التي وضعتها الهيئة لتوطين التقاوي والتقانات الحديثه وإستنباط الأصناف المحسنة وتوفير التقاوي المعتمدة .
وأعلن المهندس أحمد حماد وكيل الري إنطلاقة عمليات إزالة الإطماء والحشائش وتقوية الجسور وشدد وكيل الري على ضرورة الإلتزام بالتركيبة المحصولية والدورة الزراعية والمحددات الفنية والهندسية لضمان إنسياب وإستقرار الإمداد المائي بكل أقسام مشروع الجزيرة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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