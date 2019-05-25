يقوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بزيارة مفاجئة إلى القاهرة يوم السبت للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل مشاركته في القمة العربية الطارئة التي دعا لها العاهل السعودي، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”. وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي فإن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية والملفات الأمنية في المنطقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر ” البرهان” في أول زيارة خارجية له إلى القاهرة اليوم للقاء “السيسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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