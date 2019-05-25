لن نُنشر !!

*كانت لديه أمنيتان:

*ألا يموت قبل ثورة تقتلع الإنقاذ…وألا يكون موته بعيداً عن تراب الوطن..

*وتحققت أمنيتاه تباعاً ؛ ثورةٌ…فموتٌ بالداخل..

*ذلكم هو المناضل كاره الشمولية – وحكم العسكر – العنيد علي محمود حسنين..

*وحق له أن يكره حكم العسكر…ككرهنا له..

*فطوال (63) سنة – هي عمر استقلالنا – لم تحكم الديمقراطية سوى (11) عاماً..

*وبقية السنوات كلها من نصيب العسكر…(52) حولا..

*والحصاد هو ما نراه ماثلاً الآن بين أيدينا ؛ تخلفٌ…وانهيار مريع في كل شيء..

*وحتى قبل وفاته بساعات كان يصر حسنين على نصيحة من تلقائه..

*وهي ألا نرهن مصير الثورة بمجلس عسكري هو نفسه رهين الدولة العميقة..

*ونضيف من عندنا ؛ ورهين أجندات خليجية..

*ونقولها بألم بعد أن ظللنا نثني على هذا المجلس حينا ؛ وببرهان وكباشي وحميدتي..

*بل وحملنا على مفاوضي قوى إعلان التغيير كثيراً..

*ولكن يبدو أننا أفرطنا في تفاؤل هو أكبر من قدرته (الذاتية) على تحقيقه..

*سيما حميدتي الذي تبدل حب الناس له إلى (عكسه)..

*ويكفي – دليلاً على ذلك – إزاحة صوره من واجهات ساحة الاعتصام..

*فقد صار يتحدث كرموز الإنقاذ…ويهدد كما البشير..

*ثم جاءت الطامة الكبرى – من جانبه – بقرار إعادة نقابات العهد البائد..

*أو ربما هي طامةٌ صغرى قياساً إلى طامة مجالسة ذي (المنشار)..

*فهي قد برهنت – إلى حد كبير – صحة المخاوف إزاء وجود إملاءات خارجية..

*وتحديداً من قِبل إحدى دولتين هما الأشد مقتاً لثورات الشعوب..

*فقد تمادت – أكثر من أختها – في محاولة صياغة دول المنطقة وفقاً لمزاجها..

*ويمكننا أن نضيف : وفقاً لمزاجها (السوداوي)..

*هذا المزاج الذي لا يتورع عن ضرب رئيس…أو(نشر) جسد…أو تعذيب امرأة..

*كما أسهم – مع مزاج الأخرى – في تخريب ثورات الربيع..

*فأي ثمن غالٍ يُعد رخيصاً مقابل (نشر) جسد أي مولود ديمقراطي في مهده..

*والآن بدأت الحكاية عندنا بدفع…يعقبه نشر..

*وفي صفحتنا – بالفيس بوك – كتبنا كلمة أمس تحت عنوان (مع أبي منشار)..

*وقلنا فيها (مش كل الطير اللي بتنشر لحمه)..

*وما دام العسكري قد خذلنا فأرى أن نعمل بنصيحة الراحل علي حسنين..

*سيما وأن كبريات دول العالم الديمقراطي مع ثورتنا..

*وهي أن تُعلن حكومة الفترة الانتقالية من قلب الاعتصام…وتعترف أمريكا بها..

*اللهم إلا أن يكون البرهان عند ما تبقى من حسن ظننا فيه..

*وضد (النشر) !!.

الانتباهة