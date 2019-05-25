رسميا.. عموري يعود لتشكيلة الأبيض الإماراتي

واستدعاء "عموري" (27 عاما) أبرز ملامح التشكيلة، بعد غياب منذ أكتوبر 2018 إثر قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، حرمه من المشاركة مع الفريق في بطولة آسيا، التي بلغ فيها الأبيض نصف النهائي قبل الخسارة أمام العنابي القطري الذي توج باللقب.
واستدعى الهولندي ميرفيك، عموري، إلى قائمته الجديدة، التي تستعد لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وانتقل عموري، إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من صفوف العين الإماراتي، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، إلا أن الإصابة منعته من استكمال المشوار مع الزعيم السعودي.
ومن المنتظر أن تدخل قائمة منتخب الإمارات المستدعاة، في معسكر مغلق بالنمسا، كمرحلة أولى من البرنامج الإعدادي للتصفيات الآسيوية.
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