رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب إفريقيا

وجرت مراسيم أداء اليمين في الملعب الرسمي للعاصمة بريتوريا، وأمام حشود من المواطنين تجمعوا لمشاهدة العملية الدستورية، وجرت عقب ذلك احتفالات وصدحت الأغاني الوطنية والقومية، وشهدت العاصمة كذلك استعراضا شارك تفيه طائرات حربية ومدنية.
وانتخب النواب رامافوزا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه اليوم السبت.
وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها بريتوريا، في الثامن من مايو الماضي، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، ما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.
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