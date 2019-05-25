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اعتقال 23 مشجعا قبل نهائي كأس إسبانيا

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أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت 23 مشجعا على خلفية ضلوعهم في "أحداث" أمس، عشية المباراة النهائية لكأس الملك بين حامل اللقب وفالنسيا في مدينة إشبيلية.

وكتبت الشرطة على "تويتر": "مساء أمس في إشبيلية، احتجزت الشرطة 23 شخصا (لن يتاح لهم حضور نهائي كأس الملك)، وصادرت أدوات حادة خلال أحداث في منطقة نرفيون"، حيث يقع ملعب بينيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس، والذي سيستضيف المباراة النهائية المقررة مساء السبت، وأشارت إلى أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة خلال المواجهات.

وحسب وسائل إعلام محلية، ينتمي الموقوفون إلى إحدى مجموعات "ألتراس" مشجعي برشلونة، ويعود سبب توقيفهم لمحاولتهم افتعال إشكال مع مشجعين آخرين والاشتباك معهم.

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