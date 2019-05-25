وكتبت الشرطة على "تويتر": "مساء أمس في إشبيلية، احتجزت الشرطة 23 شخصا (لن يتاح لهم حضور نهائي كأس الملك)، وصادرت أدوات حادة خلال أحداث في منطقة نرفيون"، حيث يقع ملعب بينيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس، والذي سيستضيف المباراة النهائية المقررة مساء السبت، وأشارت إلى أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة خلال المواجهات.
وحسب وسائل إعلام محلية، ينتمي الموقوفون إلى إحدى مجموعات "ألتراس" مشجعي برشلونة، ويعود سبب توقيفهم لمحاولتهم افتعال إشكال مع مشجعين آخرين والاشتباك معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 23 مشجعا قبل نهائي كأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.