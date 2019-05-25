إرتفاع في أسعار الذهب.. تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم السبت 1284,87 دولاراً، بارتفاع دولار واحد و42 سنتاً عن تداول مساء أمس الجمعة والذي كان قد سجل 1283,45 دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عالمياً 41,21 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1854 جنيها.