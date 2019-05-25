ذكر تقرير أمريكي، أن المنتج الأمريكي، هارفي وينستين، توصل إلى صفقة مبدئية مع ضحاياه من النساء اللاتي عملن في شركته، ممن تعرضن للتحرش الجنسي.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الصفقة المبدئية تصل قيمتها إلى 44 مليون دولار، وستكون بمثابة تعويض للضحايا المزعومات لمنتج هوليوود الشهير، وفقا لـ"رويترز".
وأضافت الصحيفة أن الصفقة تمت بعلم مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك الأمريكية، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لشركة إنتاج وينستين.
وذكرت الصحيفة أنه إذا تم الانتهاء من الصفقة بشكل نهائي، فستحل بذلك دعوى قضائية تتعلق بالحقوق المدنية، كان رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك بالعام الماضي، والتي تتهم المديرين التنفيذيين لشركة هارفي وينستين ومجلس إدارته بالفشل في حماية موظفيها من بيئة عمل معادية وسوء سلوك وينستسين الجنسي.
واتهمت أكثر من 75 امرأة، هارفي وينستين، بالتحرش بهن واغتصابهن، والذي كان واحدا من أقوى الرجال في هوليوود، وكان السبب الرئيس في تدشين حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر "متحرش هوليوود" يتوصل إلى تسوية مع ضحاياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.