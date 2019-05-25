فوز الروسي زكارين بالمرحلة 13 من سباق إيطاليا



فاز الروسي إيلنور زكارين متسابق كاتيوشا بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات أمس الجمعة. فاز الروسي إيلنور زكارين متسابق كاتيوشا بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات أمس الجمعة. وتفوق زكارين على الإسباني ميكيل نيبي بواقع 35 ثانية، وعلى الإسباني الآخر ميكيل لاندا بدقيقة واحدة و20 ثانية، فيما احتفظ السلوفيني يان بولانك بصدارة الترتيب العام. وعبر السلوفيني بريموش روجليتش والإيطالي فينشنزو نيبالي خط النهاية معا متأخرين بواقع دقيقتين و57 ثانية عن الصدارة. ويتصدر بولانك الترتيب العام بفارق دقيقتين و25 ثانية عن روجليتش بينما يأتي زكارين في المركز الثالث بفارق دقيقتين و56 ثانية عن الصدارة. ويحتل الهولندي بوك مولما المركز الرابع متأخرا بفارق 3 دقائق و6 ثوان عن بولانك بينما يتأخر نيبالي الفائز بالسباق مرتين بواقع 4 دقائق و9 ثوان عن المتصدر. وستمتد المرحلة 14 اليوم السبت لمسافة 131 كيلومترا في الجبال من سانت فينسنت إلى كورمايور.

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