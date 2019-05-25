ترامب يواسى "ماى" بعد الاستقالة.. ويتهم بريطانيا بالتجسس

قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مواساته إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك اتهامات متكررة لبريطانيا بالتجسس على حملته الرئاسية قبل زيارته الرسمية في 3 يونيو.

وقال الرئيس الأمريكى إنه كان يشعر "بالسوء الشديد" تجاه رئيسة الوزراء المستقيلة، لكنه قال إنه قد يتعين عليه مواجهتها بسبب مزاعم أن مكاتب الإتصالات الحكومية البريطانية متورطة في التنصت على المكالمات الهاتفية نيابة عن إدارة أوباما.

وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض يوم الجمعة: 'هناك شائعات بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين متورطون، كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية متورطة مع المملكة المتحدة فيما يتعلق بالخدعة الروسية وقد أتحدث إليها جيدًا.. نعم فعلا.'

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ووصف ترامب، ماي بأنها "امرأة قوية للغاية" في اليوم التالي لإعلانها استقالتها كرئيسة للوزراء بعد أن اعترفت بفشلها في تأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب :""لدى شعور سيء بالنسبة لتريزا، أحبها كثيرًا.. إنها امرأة جيدة، عملت بجد، وقررت أن تفعل شيئًا فوجئ به بعض الناس.. إنه لصالح بلدها.

وستدخل استقالة ماي حيز التنفيذ في 7 يونيو، لذا ستظل رئيسة الوزراء أثناء زيارة ترامب.

وعندما أثار ترامب مسألة تورط المملكة المتحدة في "التجسس" في حملته على تويتر الشهر الماضي، أصدر مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، بياناً، قال فيه"إنّ مزاعم مطالبتها بإجراء" التنصت على المكالمات الهاتفية "ضد الرئيس المنتخب آنذاك هراء.. إنها سخيفة تمامًا ويجب تجاهلها.