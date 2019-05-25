أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت، وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي: العملة شراء بيع متوسط الدولار 45 45.225 45.1125 الين الياباني 0.4079 0.4099 0.4089 الجنيه الاسترليني 56.8613 57.1456 57.0035 الفرنك السويسري 44.6066 44.8296 44.7181 الدولار الكندي 33.467 33.6343 33.5507 كرونة السويدية 4.6676 4.6909 4.6793 الكرونة النرويجية 5.1311 5.1568 5.1439 الكرون الدنماركي 6.7169 6.7505 6.7337 الدينار الكويتي 146.9148 147.6494 147.2821 الريال السعودي 12 12.06 12.03 الدرهم الاماراتي 12.2532 12.3145 12.2838 الريال القطري 12.3609 12.4227 12.3918 الدينار البحريني 119.3001 119.8966 119.5984 ريال عماني 116.9135 117.4981 117.2058 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.506 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.25 3.2898 3.2699 اليورو 50.1584 50.4091 50.2837 المادة السابقة إرتفاع في أسعار الذهب..تعرّف سعر الجرام بالخرطوم

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