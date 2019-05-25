نجل سلمان العودة يكشف تفاصيل “التسريبات المفزعة” حول إعدام والده

الخليج 365: علق الدكتور، عبد الله العودة، نجل الداعية الاسلامي سلمان العودة، على الأنباء التي تحدثت عن نية النظام السعودي، إعدام والده برفقة الداعية عوض القرني وعلي العمري.

وقال العودة في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تصلنا أخبار وتسريبات مفزعة حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية وعلى رأسهم والدي #الشيخ_سلمان_العودة ، ونحن نؤكد أنه ليس لدينا أي علم مطلقاً”.

وأضاف :” كما أننا نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لاتزال تطالب بالقتل تعزيراً عليه وعلى الشيخ القرني والعمري، عجّل الله نصرهم “. المادة السابقة تأمين المواد البترولية للمشاريع المروية المقالة القادمة إرتفاع في أسعار الذهب..تعرّف سعر الجرام بالخرطوم

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