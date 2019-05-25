تأمين المواد البترولية للمشاريع المروية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اللواء الركن احمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة تكريس كل الجهود والإهتمام خلال المرحلة المقبلة لمعالجة كافة القضايا التي تعترض سير الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة .وجدد الوالي لدي ترؤسه صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني الإجتماع المشترك الذي ضم أعضاء اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي 2019م _ 2020م في السودان برئاسة الأستاذ بابكر عثمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة والغابات وأعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلتزام حكومة الولاية بتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الموسم الزراعي. وقال إن إنعقاد هذا الإجتماع بودمدني جسد إهتمام المجلس العسكري الإنتقالي بمشروع الجزيرة بإعتباره قاطرة الإقتصاد الوطني وأن نجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة يمثل نجاحاً للزراعة في كل السودان .

من جانبه أكد رئيس اللجنة حرص اللجنة ومتابعتها لتذليل العقبات التي تعترض التحضيرات لزراعة محصولات العروة الصيفية بمشروع الجزيرة والعمل على تذليل العقبات .وقال إن الهدف من الزيارة الوقوف ميدانياً على المشاكل والقضايا التي تعترض سير الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة وأعلن عن إهتمام المجلس العسكري الإنتقالي بحل مشكلة السيولة النقدية وتأمين المواد البترولية للمشاريع المروية من مصفاة الجيلي ودعا الى مراجعة تجربة الشراكات التعاقدية بمشروع الحزيرة لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات. وحذر من تسرب الوقود المخصص للزراعة لإستخدمات أخري وشدد علي ضرورة تأهيل المحالج والهندسة الزراعية والسكة الحديد بمشروع الجزيرة ليعود المشروع لسابق عهده صمام أمان لغذاء أهل السودان والضامن له في البيوتات المالية العالمية.