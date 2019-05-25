- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اندلعت مواجهات عنيفة فجر السبت، بين قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الشباب الفلسطينيين، عقب اقتحام القوة الإسرائيلية بلدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بينهم مسن ومريض، بحسب ما ذكره منسق لجان المقاومة الشعبية بالبلدة مراد اشتوي لـ”الأناضول”.
وقال اشتوي إن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت بتفتيش عدد من منازلها”، لافتا إلى أن جيش الاحتلال استخدم أيضا خلال المواجهات الرصاص المطاطي.
يذكر أن قوات الاحتلال تشن بشكل يومي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين بشكل همجي.
عربي21
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.