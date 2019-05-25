مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اندلعت مواجهات عنيفة فجر السبت، بين قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الشباب الفلسطينيين، عقب اقتحام القوة الإسرائيلية بلدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بينهم مسن ومريض، بحسب ما ذكره منسق لجان المقاومة الشعبية بالبلدة مراد اشتوي لـ”الأناضول”.

وقال اشتوي إن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وقامت بتفتيش عدد من منازلها”، لافتا إلى أن جيش الاحتلال استخدم أيضا خلال المواجهات الرصاص المطاطي.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن بشكل يومي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين بشكل همجي.

عربي21