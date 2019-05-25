النيابة العامة تكشف عن تشكيل لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي في قضية مُعلِّم خشم القربة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت النيابة العامة، عن تشكيل لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي، تتعلّق بجثة الأستاذ أحمد الخير مُعلِّم خشم القربة.

وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس، بأنّ بلاغ المُعلِّم به معلومات غير مُكتملة للجثة تتعلّق بالطب العدلي، وطبقاً المصادر فإنّ النيابة لجأت لمزيدٍ من التحريات والبيِّنات في جانب الطب العدلي المُتعلِّق بالجثة، وقالت إنّ أولياء دم قتيل “خشم القربة” توقّعوا إحالة البلاغ إلى المحكمة عَقب تَصحيح الأوضاع مع الثورة، ونوّهت المصادر إلى تأخير إحالة البلاغ للمحكمة، وأضَافَت بأنّ المُتّهمين معروفون وتَمّ رفع الحصانة عنهم من قِبل النّائب العام، وأشارت إلى تضارُب المَعلومات حول قضية مقتل “أحمد الخير”، وقالت إنّ رئيس اللجنة السابقة أكد وجود كدمات أدت للوفاة، بخلاف المعلومات التي تؤكد وجود حالة اعتداء جنسي على المُعلِّم، وتساءلت المصادر: “أين الحقيقة في قضية مُعلِّم خشم القربة؟”.

الصيحة