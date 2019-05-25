بعد دفعه كفالة تقدر بــ 5 مليار جنيه.. نيابة الثراء الحرام تطلق سراح حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت نيابة الثراء الحرام، والمال المشبوه، في السودان، سراح الكاتب الصحفي حسين خوجلي، مالك مجموعة المساء (قناة أم درمان الفضائية، إذاعة المساء، صحيفة ألوان) خلال اليومين الماضيين، بعد الزامه بدفع كفالة مالية، قيمتها خمس مليار جنيه.

وأوقفت النيابة خوجلي الأسبوع الماضي، وأحالته للتحقيق، بعد إجراءات إتخذتها ، على خلفية تعاملات مشبوهة، تتعلق بوجود أموال طائلة في حساباته البنكية، البالغة نحو (10-15) مليارات جنيه، ودونت بلاغ في مواجهته تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام، والمال المشبوه، بعد إجراءات حركتها النيابة العامة.

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وأبلغت مصادر بحسب “تاق برس” أن مالك مجموعة المساء دفع كفالة مالية قيمتها، خمس مليار جنيه، بجانب رهن بقية المبلغ ممثل في عقاراته التي يمتلكها، للنيابة.

وأكدت المصادر أن الكفالة المالية، تتعلق بدفع المبلغ، الذي بصدده تم فتح البلاغ، بإعتبار أنها مرحلة ما قبل المحاكمة، على أن تستمر الإجراءات، إلى أن تمضي إلى المحكمة.

وأشارت المصادر، إلى أن دفع الكفالة حق كفله القانون لاي شخص، بموجبها يتم اطلاق سراح الشخص المتهم، ولا يجوز عدم اطلاق السراح في قضايا الاعدام.