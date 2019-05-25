زيادة كبيرة في أسعار الخبائز الجاهزة بالخرطوم

الخليج 365:

شهدت أسعار الخبائز الجاهزة بالخرطوم زيادة كبيرة مع وجود حالة من الركود تخيم على الأسواق رغم اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي وقت شكا فيه الموطنون من ارتفاع أسعارها بصورة جنونية، وقال صاحب محل حلويات بالخرطوم: نسبة لارتفاع أسعار المواد كالدقيق بجانب المواد الأخرى خاصة المستوردة منها أدت إلى الزيادة بنسبة 100%، وكشف أن سعر الجردل الكبير من البسكويت بلغ 500 جنيه، أما جردل الكعك الكبير فبلغ 1500 جنيه، والجردل الوسط 700 جنيه، لافتًا أن الكيلو منه بلغ 500 جنيه، أما سعر المشكل الجردل الكبير بلغ1500 جنيه، والوسط 750 فيما بلغ الكيلو منه 500 جنيه.

من جانبها قالت فائزة علي صاحبة محل، إن سعر المشكل الكبير بلغ 2000 جنيه، أما الجردل متوسط الحجم فبلع1000 جنيه، فيما بلغ سعر الكيلو 600 جنيه، مشيرة إلى أن سعر البسكويت الجردل الكبير بلغ 700 جنيه، أما جردل الكعك الكبير فبلغ 1700 جنيه، والمتوسط منه 850 جنيها، وبلغ سعر الكيلو منه 500 جنيه.

وعن الزيادة الكبيرة في الأسعار قالت إن المواد المستخدمة في الخبائز طرأت عليها زيادة كبيرة خاصة وأنها تستخدم القشطة والسمن البلدي، بالإضافة إلى المواد المساعدة التي تستخدم في الزينة، وأضافت: بالرغم من ذلك، فإن نسبة الإقبال ضعيفة نوعاً ما، وتوقعت أن يشهد السوق إقبالاً مع اقتراب العيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة