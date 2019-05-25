نمو حجم التجارة بين الصين والدول العربية بنسبة 28%

أفادت بيانات رسمية صينية أن التجارة بين بكين والدول العربية سجلت نموا نسبته 28% على أساس سنوى خلال عام 2018 لتصل إلى 244.3 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - فى أحدث بيانات نشرتها اليوم السبت - أن قيمة واردات الصين من الدول العربية خلال عام 2018 بلغت 139.4 مليار دولار، فى حين وصلت قيمة الصادرات الصينية للدول العربية 104.9 مليار دولار.

وأضافت الوزارة أن الشركات الصينية أقامت خلال عام 2018، مشاريع جديدة فى الدول العربية بقيمة 35.6 مليار دولار، بزيادة 9% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار.مشيرة إلى أن الصين قامت باستثمار 1.2 مليار دولار فى جميع القطاعات فى الدول العربية خلال 2018.