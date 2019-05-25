السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الذكرى التاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، بين دول القارة.

وقال الرئيس المصري: "لا يوجد أمامنا سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوب أفريقيا العظيمة في إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل أبنائها وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم".

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة "يوم أفريقيا": "في مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، بوضع لبنة المنظمة قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو التنمية المستدامة من خلال خطتنا الطموحة للتنمية".

وأكد أنه من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية، بما يسهم في ربط الاندماج الأفريقي.

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واعتبر السيسى في كلمته أن الجهود المشتركة تزداد يوما بعد يوم لإيجاد حلول لمشكلات ونزاعات عانت منها القارة الأفريقية لعقود، مطالبا بأن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة البيئة الأفريقية.

وأشار السيسي، إلى أنه بالتوازي مع الجهود والتطورات المبذولة تجاه القارة، يتعين أن نسعى نحو تطوير الثروات البشرية وتأهيل شباب القارة لمواكبة تطورات العصر للقيام بمهامهم لقيادة مستقبل أفريقيا، فضلا عن مواصلة تعزيز دور المرأة الأفريقية كـ قلب نابض لمجتمعاتها ونبراس لتحولها الاقتصادي واستقرارها.

وشدد السيسي، على أنه لابد من العمل على تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب الأفريقية، ترسيخا للهوية الأفريقية، وإعلاء لمبادئ التضامن الأفريقي.